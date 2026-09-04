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Царьград

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Mash Iptash: ошибка в деле футболистки 11 лет признала её мёртвой

Mash Iptash: ошибка в деле футболистки 11 лет признала её мёртвой

В прошлом году в академии «Рубина» на 11-летнюю футболистку упали ворота. Один из документов экспертизы ошибочно признал её мёртвой.

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