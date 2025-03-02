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  • Eduard
    Как бы Россия,Китай и США "миротворцев" не высадили в Париже,Берлине или Лондоне!Стёре: Еще многое...
  • Eduard
    Не Европе с её Гитлерами всем мораль читать и "очки втирать"!Стёре: Еще многое...
  • Eduard
    Взяли себе волю вламывасься к другим,главное придумать причину и словечки типа "миротворцы".Они бомбили Югославию под...Стёре: Еще многое...

Вулин: отправка миротворцев на Украину невозможна без согласия России

Вулин: отправка миротворцев на Украину невозможна без согласия России

Сербия убеждена, что отправка миротворцев на Украину невозможна без согласия Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя правительства балканской республики Александр Вулин, информирует ТАСС.

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