Вулин: отправка миротворцев на Украину невозможна без согласия России

Сербия убеждена, что отправка миротворцев на Украину невозможна без согласия Российской Федерации. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя правительства балканской республики Александр Вулин, информирует ТАСС.
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