Власти Запорожской области запланировали увеличить грузооборот Бердянского порта

В документе указано, что для налаживания сообщения между южными регионами России необходимо привести в нормативное состояние дорожную сеть, а также значительно увеличить грузооборот Бердянского порта и предприятия «Мелитопольская железная дорога».
В документе указано, что для налаживания сообщения между южными регионами России необходимо привести в нормативное состояние дорожную сеть, а также значительно увеличить грузооборот Бердянского порта и предприятия «Мелитопольская железная дорога».
Свежие комментарии