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Власти Запорожской области запланировали увеличить грузооборот Бердянского порта

Власти Запорожской области запланировали увеличить грузооборот Бердянского порта

В документе указано, что для налаживания сообщения между южными регионами России необходимо привести в нормативное состояние дорожную сеть, а также значительно увеличить грузооборот Бердянского порта и предприятия «Мелитопольская железная дорога».

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