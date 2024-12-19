Юные хоккеисты "Арктики" спасли пострадавших при столкновении поездов

Тренер Олег Мудров рассказал о героическом поступке своих подопечных из хоккейной команды "Арктика". Юные спортсмены помогли эвакуировать пассажиров после столкновения поездов в Мурманской области, спасая пенсионеров и раненых, несмотря на риск и оставив свои вещи.