Юные хоккеисты "Арктики" спасли пострадавших при столкновении поездов

Тренер Олег Мудров рассказал о героическом поступке своих подопечных из хоккейной команды "Арктика". Юные спортсмены помогли эвакуировать пассажиров после столкновения поездов в Мурманской области, спасая пенсионеров и раненых, несмотря на риск и оставив свои вещи.
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