Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 761 подписчик

Юные хоккеисты "Арктики" спасли пострадавших при столкновении поездов

Юные хоккеисты "Арктики" спасли пострадавших при столкновении поездов

Тренер Олег Мудров рассказал о героическом поступке своих подопечных из хоккейной команды "Арктика". Юные спортсмены помогли эвакуировать пассажиров после столкновения поездов в Мурманской области, спасая пенсионеров и раненых, несмотря на риск и оставив свои вещи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх