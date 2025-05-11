Мерц ждет от России согласия на перемирие перед началом переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц ждет прекращения огня между Россией и Украиной. Об этом он заявил 11 мая, поясняя, что предложение Президента России Владимира Путина возобновить переговоры с Киевом в Стамбуле является «хорошим знаком», но этого недостаточно.