Эпоха большой стройки: как Россия запускает крупнейшую модернизацию железнодорожной инфраструктуры

В ближайшее десятилетие железнодорожную отрасль России ждет невиданный подъем. Новые высокоскоростные магистрали, масштабная модернизация инфраструктуры и внедрение передовых технологий создадут прочную основу для экономического роста страны.
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