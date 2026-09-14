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Царьград

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Ольга Абрамова увеличила поставки бензина в Удмуртии до 1000 тонн

Ольга Абрамова увеличила поставки бензина в Удмуртии до 1000 тонн

Врио главы Удмуртии Ольга Абрамова сообщила об увеличении ежедневных поставок бензина до 1 000 тонн. На прошлой неделе объемы снижались до 800 тонн, однако благодаря переговорам с топливными компаниями показатели удалось повысить.

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