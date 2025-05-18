Президент Аргентины обвинил журналиста в нападении на него с микрофоном

Президент Аргентины Хавьер Милей обвинил журналиста телеканала C5N в нападении. Он заявил, что репортер специально ударил его по лицу микрофоном, когда глава государства выходил с избирательного участка, видео транслировалось в эфире телеканала.
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