Женева (ATP). 1-й круг. Баес поборется с Нагалом, Карбаллес-Баэна – с Альтмайером

Сетка турнира здесь. Gonet Geneva Open Женева, Швейцария 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Первый круг Аслан Карацев (Россия) Флавио Коболли (Италия) Дата проведения 20 мая, 03.
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