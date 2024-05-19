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Женева (ATP). 1-й круг. Баес поборется с Нагалом, Карбаллес-Баэна – с Альтмайером

Сетка турнира здесь. Gonet Geneva Open Женева, Швейцария 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт Первый круг Аслан Карацев (Россия)  Флавио Коболли (Италия) Дата проведения 20 мая, 03.

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