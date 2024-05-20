В Иркутской области каждый третий выпускник может поступить в ВУЗ

Каждый третий выпускник школ Иркутской области может рассчитывать на бюджетное место в вузах. На заседании Координационного совета по развитию региональной системы высшего образования обсудили взаимодействие школ и вузов, а также помощи школьникам в выборе востребованной профессии на рынке труда, сообщили в областном правительстве.