Нормализация отношений России и США стала более вероятной, чем даже полгода назад, рассказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
В России высказались о нормализации отношений с США
Комментарии
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Виктор Борисов
Оййй я уписиваюсь гомерической мочой...три года воевали с проклятыми "пиндосами" а теперь они оказывается уважаемые партнеры......дорогая редакция я просто ох...ю от вашего зоопарка идиоты
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18 час.
Константин Самарин
Что за ахинею несет Климов? Что, Трамп стал лучшим другом? Это что весеннее обострение? Трамп на год продлевает санкции против России, видимо в знак проявления осрбо дружеских чувств? Чуть припугнув начавшего терять берега Зелю с поставками оружия и разведданных? На сколько? На три дня, а потом американское оружие сновп потоком пошло киевскому режиму... тоже видимо, как проявление улучшения отношений с Россией. Климов, сними розовые очки. Как были США главным врагом России, так ими и остаются.
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18 час.
W
Walery
С поставщиками денежных средств и оружия, которым убивали особенно гражданское российское население... как возможно налаживать отношения. Неужели уже готовы продаться и лечь под Янки ради ими обещанных снятия санкций? Оститесь..!
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11 час.
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