Оййй я уписиваюсь гомерической мочой...три года воевали с проклятыми "пиндосами" а теперь они оказывается уважаемые партнеры......дорогая редакция я просто ох...ю от вашего зоопарка идиоты

Константин Самарин

Что за ахинею несет Климов? Что, Трамп стал лучшим другом? Это что весеннее обострение? Трамп на год продлевает санкции против России, видимо в знак проявления осрбо дружеских чувств? Чуть припугнув начавшего терять берега Зелю с поставками оружия и разведданных? На сколько? На три дня, а потом американское оружие сновп потоком пошло киевскому режиму... тоже видимо, как проявление улучшения отношений с Россией. Климов, сними розовые очки. Как были США главным врагом России, так ими и остаются.