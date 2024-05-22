Володин: МУС может устраивать США лишь как декорация для управления миром

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал реакцию США на шаги Международного уголовного суда по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.
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