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Володин: МУС может устраивать США лишь как декорация для управления миром

Володин: МУС может устраивать США лишь как декорация для управления миром

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прокомментировал реакцию США на шаги Международного уголовного суда по выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.

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