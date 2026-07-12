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Царьград

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Володин назвал развитие почтовой связи стратегически важным для России

Володин назвал развитие почтовой связи стратегически важным для России

Вячеслав Володин подчеркнул стратегическую важность почтовой связи для России. В своем обращении к работникам "Почты России", он отметил роль почтальонов в доставке пенсий и пособий, особенно в удаленных регионах, и акцентировал на модернизации сервисов.

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Комментарии
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Maxim
Да: Почта - как Собес, не закроешь.. Можно взять опыт Deutsche Post и USPS у амеров: они давно работают параллельно курьерским службам, например, печать почтовой марки на принтере по QR коду...
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4 н.