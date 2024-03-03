У Авдеевки FPV-дроном «Упырь» сожжен еще один американский танк Abrams

Представитель предприятия-производителя пообщался с журналистами РИА Новости и сообщил о том, что под Авдеевкой российские бойцы ликвидировали с помощью гранатомета и FPV-дрона еще одно «чудо-оружие», танк США Abrams.
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