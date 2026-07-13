Доцент: опоздания из-за очередей на АЗС могут признать форс-мажором

Игорь Семеновский, занимающий должность доцента кафедры международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ, дал комментарий изданию «MoneyTimes» относительно ситуации с возможными опозданиями сотрудников на работу, вызванными длинными очередями на автозаправочных станциях.
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