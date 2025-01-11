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«Азов» пытается вербовать англоязычных наёмников — The Guardian

«Азов» пытается вербовать англоязычных наёмников — The Guardian

Украинский нацбатальон «Азов»* пытается пополнить свои ряды англоязычными наемниками, об этом пишет британская The Guardian.

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