Атака на Севастополь Многие считают что мы прозевали массированный удар ракетами по Севастополю, однако мозаика частично собралась из открытых источников.
Теперь стала понятна настойчивость хохлов в самоубийственных заплывах на лодках по Чёрному морю
Комментарии
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Виктор Рыбаков
И что же ещё должно произойти,какие утоплены флагманы,подвергнуты ракетным ударам российские города,чтобы Россия наконец-то очнулась?
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14 час.
Юрий Вахрушев
Очень позитивная зарисовка. Исходить желчью, лёжа на диване, не самое лучшее занятие в н.вр.
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13 час.
Аршак Меликджанян
тогда вопрос, причём штабным аналитикам, а разве не проводятся тактические, штабные и ситуационные игры, почему не рассматриваются самые невероятные, но возможные варианты и схемы противодействия им, сейчас задним умом конечно мозаика сложилась, но она должна была рассмотрена раньше тем паче по такому важному пунктам как Севастополь, платформы, мост и т.д. а то как то по принципу гром грянет, перекрестимся ка то ...............................
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12 час.
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