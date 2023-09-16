Теперь стала понятна настойчивость хохлов в самоубийственных заплывах на лодках по Чёрному морю

Аршак Меликджанян

тогда вопрос, причём штабным аналитикам, а разве не проводятся тактические, штабные и ситуационные игры, почему не рассматриваются самые невероятные, но возможные варианты и схемы противодействия им, сейчас задним умом конечно мозаика сложилась, но она должна была рассмотрена раньше тем паче по такому важному пунктам как Севастополь, платформы, мост и т.д. а то как то по принципу гром грянет, перекрестимся ка то ...............................