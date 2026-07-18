На Ближнем Востоке сегодня разворачивается второй, куда более ожесточенный этап ракетно–дроновой войны Ирана против «коалиции Эпштейна», наглядно демонстрирующий полную недоговороспособность Вашингтона и его союзников.
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