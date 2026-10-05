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Царьград

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Новосибирский омбудсмен Болтенко взяла на контроль дело раненой девочки

Новосибирский омбудсмен Болтенко взяла на контроль дело раненой девочки

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что семья десятилетней Марины, раненной 29 сентября на улице Связистов, находится на особом контроле, хотя за помощью не обращалась.

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