Новосибирский омбудсмен Болтенко взяла на контроль дело раненой девочки

Уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко сообщила, что семья десятилетней Марины, раненной 29 сентября на улице Связистов, находится на особом контроле, хотя за помощью не обращалась.
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