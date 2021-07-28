Сотрудники полиции в г. Симферополе пресекли подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19

Сотрудники МВД по Республике Крым разоблачили группу лиц, причастную к организации подделки сертификатов о профилактических прививках вакциной «Гам-КОВИД-Вак».
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