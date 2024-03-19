18-летний Вова Ларионов смог покинуть больницу, в которой жил с рождения из-за почечной недостаточности

Мальчику наконец-то пересадили почку Вова Ларионов из Красноярска с рождения живет в больнице. Он обитает в нефрологическом отделении Красноярской краевой детской больницы из-за того, что сразу после появления на свет у мальчика обнаружили почечную недостаточность пятой стадии.