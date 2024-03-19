Parents.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Parents.ru

327 подписчиков

18-летний Вова Ларионов смог покинуть больницу, в которой жил с рождения из-за почечной недостаточности

18-летний Вова Ларионов смог покинуть больницу, в которой жил с рождения из-за почечной недостаточности

Мальчику наконец-то пересадили почку Вова Ларионов из Красноярска с рождения живет в больнице. Он обитает в нефрологическом отделении Красноярской краевой детской больницы из-за того, что сразу после появления на свет у мальчика обнаружили почечную недостаточность пятой стадии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх