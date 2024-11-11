Эксперт назвала основную проблему медпомощи детям-сиротам

Основной сложностью при оказании медицинской помощи детям-сиротам остается проведение диспансеризации и осмотр всеми необходимыми врачами, рассказала в интервью «Известиям» руководитель благотворительного фонда «Дорога жизни» Анна Котельникова.
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