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Мировое обозрение

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США поставили экономику выше идеологии в сделке с РФ, заявили в парламенте Чехии

США поставили экономику выше идеологии в сделке с РФ, заявили в парламенте Чехии

Главное в тезисах: Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура назвал сделку США и России по дизелю логичным шагом: Вашингтон стремится сдержать цены на топливо и продемонстрировать избирателям способность обеспечить их более дешёвым горючим.

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