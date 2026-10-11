Главное в тезисах: Спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура назвал сделку США и России по дизелю логичным шагом: Вашингтон стремится сдержать цены на топливо и продемонстрировать избирателям способность обеспечить их более дешёвым горючим.