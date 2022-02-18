Вечерняя Москва

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Более трех тысяч человек эвакуировали из ДНР в Россию

Более трех тысяч человек эвакуировали из ДНР в Россию

Более трех тысяч жителей Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировали в Россию. Об этом сообщил в субботу, 19 февраля, министр по чрезвычайным ситуациям республики Алексей Кострубицкий, докладывая о процессе эвакуации главе ДНР Денису Пушилину.

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