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Срочно! Автомобиль с предполагаемыми террористами задержан под Брянском: боевики пытались скрыться

Срочно! Автомобиль с предполагаемыми террористами задержан под Брянском: боевики пытались скрыться

Из 4 человек в салоне, удалось задержать двоих. С ними работают правоохранители. Утверждать об их причастности к произошедшему в «Крокусе» — преждевременно, отмечает источник в правоохранительных органах.

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