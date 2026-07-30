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Татар-информ

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С 2027 года в Татарстане заработает региональный проект по развитию коневодства

С 2027 года в Татарстане заработает региональный проект по развитию коневодства

В Татарстане разработан региональный проект по развитию коневодства с 2027 по 2031 год. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Гелюс Баязитов.

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