Сегодня состоялись похороны Кашпировского на Украине

13.10.26 на городском кладбище в Виннице захоронили часть праха известного психотерапевта. Племянник Кашпировского Юрий Мамаев рассказал, что дядя ещё при жизни выразил желание: после кремации одну часть праха захоронить в Виннице рядом с матерью, а другую — оставить в России.