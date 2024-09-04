📹❗️Важная деталь. Пилоты F-35A ВВС США, обладающих ЭОП порядка 0,1 кв. м и оснащенных одними из наиболее помехозащищенных бортовых РЛС в мире на базе АФАР AN/APG-81, отрабатывают развертывание на отрезках шоссе в тыловых районах Финляндии, что свидетельствует о подготовке к ведению дальних воздушных боев с Су-35С, Су-30СМ2 и Су-27СМ3 на Кольском и Ленинградском операционных направлениях в условиях прогнозируемых в командованиях ВВС США и ОВВС НАТО интенсивных комбинированных ударов ОТРК "Искандер-М", "Искандер-1000" и модернизированными Х-101 с тандемными кассетными БЧ по ключевым авиабазам в Финляндии, Швеции, Норвегии , Эстонии, Латвии, Литве и Польше.