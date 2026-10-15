Silk Way выпускает новости и культурные программы, Silk Way Cinema показывает казахстанское кино. Дата начала вещания пока не названа.
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