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Нагорных заявил, что в «Локомотиве» безгранично доверяют Галактионову

Нагорных заявил, что в «Локомотиве» безгранично доверяют Галактионову

В клубе не сомневаются в главном тренере.В клубе не сомневаются в главном тренере.Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о кредите доверия к главному тренеру команды Михаилу Галактионову.

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