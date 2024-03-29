В Ростовской области браконьер наловил целую лодку осетров

В Ростовской области в ходе оперативного рейда сотрудниками Пограничного управления ФСБ по региону были обнаружены браконьерские сети, заставленные запрещенными к вылову видами рыбы в Таганрогском заливе.
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