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В Киеве заявили, что «минский формат» нужно сохранять

В Киеве заявили, что «минский формат» нужно сохранять

Минский формат урегулирования конфликта в Донбассе должен быть сохранен даже в случае привлечения к урегулированию США, заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире телеканала ICTV.

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