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Fox News: ещё больше бомжей и наркоманов — в аэропорту Лос-Анджелеса хотят устроить палаточный лагерь

Fox News: ещё больше бомжей и наркоманов — в аэропорту Лос-Анджелеса хотят устроить палаточный лагерь

Калифорнийские города наводнены наркоманами и бродягами, однако власти не стремятся с этим бороться. Член городского совета Лос-Анджелеса Майк Бонин планирует создать новые палаточные городки для бездомных — в аэропорту и престижных районах.

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