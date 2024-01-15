Медвежий угол
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Медвежий угол

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"ПОЛУЧАЮТ ПО 150 ТЫСЯЧ…": НЕХВАТКУ МЕДИКОВ В РОССИИ ЗАКРЫВАЮТ МИГРАНТАМИ

"ПОЛУЧАЮТ ПО 150 ТЫСЯЧ…": НЕХВАТКУ МЕДИКОВ В РОССИИ ЗАКРЫВАЮТ МИГРАНТАМИ

ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Дожили: вакансии в поликлиниках массово замещаются мигрантами из Средней Азии и Закавказья.

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Комментарии
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ПавелЗзаварзин
&quot;Посадить весь Минздрав, страховую медицину упразднить. А руководство страховых компаний тоже посадить&quot; - это единственный рациональный способ вернуть МЕДИЦИНУ!
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6 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Все профукали образование, медицину, космос, Сердюков закрыл почти все военные училища… страну заполонили мигранты. О чем думает руководство страны?
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35 мин.
ТЮ
Татьяна Юрьева
К ним страшно обращаться!!!
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12 мин.

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