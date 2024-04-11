Еще один провал Square Enix: Вышедшая сразу в PS Plus игра Foamstars потеряла почти всю ау...

Еще один провал Square Enix: Вышедшая сразу в PS Plus игра Foamstars потеряла почти всю аудиторию за два месяцаМультиплеерный экшен Foamstars от Toylogic и Square Enix понес значительный отток игроков всего спустя два месяца после запуска.
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