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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Атлетико» хочет купить Ромеро за 40-50 млн евро плюс бонусы, «Тоттенхэм» рассчитывает на 70 млн. Мадридцы надеются договориться до клубного ЧМ

As утверждает, что футболист «Тоттенхэма» стал главной целью мадридцев, и подписать его может быть проще в том случае, если «шпоры» не попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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