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Русская весна

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Обстановка у Работино неожиданно резко изменилась (ВИДЕО)

Обстановка у Работино неожиданно резко изменилась (ВИДЕО)

На Ореховском участке Запорожского фронта враг на линии Копани-Работино-Новопрокоповка чуть ли не впервые за 4 месяца резко снизил боевую активность в последние сутки и перестал вести наступательные действия.

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