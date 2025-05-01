С 1 мая в России увеличиваются некоторые штрафы для водителей. За проезд на красный сигнал светофора теперь придется заплатить 2500 рублей, за остановку на пешеходном переходе — 3000 рублей, пишут «Вести».
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