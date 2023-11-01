Глава правительства Италии заявила об усталости Запада от Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в беседе с российскими пранкерами, рассказала о том, что многие западные страны утомились от длительного конфликта на Украине, 1 ноября ее слова были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».
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