smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Андросов
    Говна наелись?Цель Путина – раз...
  • Корсаков
    За такие "сообщения" брать и язык к стенке прибивать ржавым гвоздёмУмерло 4 миллиона...
  • Корсаков
    Что так? Печатный станок перегрелся? Или поломался? А может бумага для фантиков кончилась и новую им не продают?В Белом доме заяв...

Глава правительства Италии заявила об усталости Запада от Украины

Глава правительства Италии заявила об усталости Запада от Украины

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, в беседе с российскими пранкерами, рассказала о том, что многие западные страны утомились от длительного конфликта на Украине, 1 ноября ее слова были опубликованы в социальной сети «ВКонтакте».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх