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Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Рубин» примет «Факел», «Локомотив» против «Оренбурга», ЦСКА в гостях у «Пари НН»

Во вторник «Локомотив» примет «Оренбург», ЦСКА сыграет с «Пари НН» в гостях.  В среду «Динамо» Москва будет противостоять «Спартаку», «Зенит» примет «Акрон».

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