Бронетрактор Ivel – медицинская помощь, одетая в броню

История первой бронированной машины скорой помощи для поля боя началась, как и у большинства бронемашин начала ХХ века, с дальнейшим развитием парового двигателя, а также, как ни странно, с появлением трактора.
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