Embassy of the Russian Federation: locations of long-range systems of Germany will become legitimate targets

The locations of the long-range systems of the Federal Republic of Germany, which are planned to be used against Russia, if deployed, will become legitimate targets for the Russian military.
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