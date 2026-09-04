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The Eurasia Daily news agency

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Embassy of the Russian Federation: locations of long-range systems of Germany will become legitimate targets

Embassy of the Russian Federation: locations of long-range systems of Germany will become legitimate targets

The locations of the long-range systems of the Federal Republic of Germany, which are planned to be used against Russia, if deployed, will become legitimate targets for the Russian military.

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