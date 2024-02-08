Ловчев: Абаскаль дурит руководство московского «Спартака»

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Гильермо Абаскаль вводит в заблуждение руководителей команды, заявил лучший футболист СССР 1972 года, бронзовый призер Олимпийских игр Евгений Ловчев.
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