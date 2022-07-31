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Смешно и страшно: Американский Ургант объяснил, чем рискует Нэнси Пелоси

Смешно и страшно: Американский Ургант объяснил, чем рискует Нэнси Пелоси

Ведущий, которого уже давно стали называть у нас американским Ургантом, рассказывая о возможном визите спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань, вспомнил анекдот про пьяных женщин, которые пытаются ввязаться в драку от лица своих мужей.

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