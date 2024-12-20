5 шагов для успешного внедрения брендформанс-подхода

Как работает брендформанс Ставка только на перформанс-маркетинг может ослабить бренд. В погоне за быстрой прибылью от рекламных кампаний бизнес отказывается от брендовых активностей, которые работают вдолгую и формируют репутацию компании.
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