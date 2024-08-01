Жёлтая краска в Star Wars Outlaws, роуглайт-режим в Diablo IV, EA не боится забастовки актёров…

Глава EA не боится забастовки актёров, стало известно потенциальное окно выхода Dragon Age: The Veilguard, в Star Wars Outlaws можно будет выключить направляющую «жёлтую краску», активная поддержка Chivalry 2 завершена, Bungie сокращает ещё 17 % штата, в пятом сезоне Diablo IV появится роуглайт-режим, карту из Call of Duty: Warzone выложили в открытый доступ ради науки.