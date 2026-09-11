Специалист Слынько: массовый рост опят начинается со второй половины сентября

Сентябрь и октябрь — это традиционно самый богатый период для тихой охоты в России. Пик грибного сезона приходится на вторую половину сентября, а его продолжительность зависит от региона: на юге грибы можно собирать до конца октября, а в средней полосе сезон заканчивается с первыми устойчивыми заморозками.