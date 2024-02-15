Чемпион Игр Фетисов заявил, что глава IIHF Тардиф должен возместить ущерб России

Депутат Госдумы Российской Федерации, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что у главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа нет ни одного обоснования, чтобы отстранять российские национальные сборные.
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