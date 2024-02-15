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Чемпион Игр Фетисов заявил, что глава IIHF Тардиф должен возместить ущерб России

Чемпион Игр Фетисов заявил, что глава IIHF Тардиф должен возместить ущерб России

Депутат Госдумы Российской Федерации, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов заявил, что у главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа нет ни одного обоснования, чтобы отстранять российские национальные сборные.

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