За первые 6 месяцев этого года скорую для калужан до годика вызывали 2 216 раз

Константин Пахоменко рассказал о том, сколько раз за первые 6 месяцев этого года вызывали скорую помощь для пациентов до годаКонстантин Пахоменко рассказал о том, сколько раз за первые 6 месяцев этого года вызывали скорую помощь для пациентов до года.
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