За первые 6 месяцев этого года скорую для калужан до годика вызывали 2 216 раз

Константин Пахоменко рассказал о том, сколько раз за первые 6 месяцев этого года вызывали скорую помощь для пациентов до годаКонстантин Пахоменко рассказал о том, сколько раз за первые 6 месяцев этого года вызывали скорую помощь для пациентов до года.