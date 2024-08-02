НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

За первые 6 месяцев этого года скорую для калужан до годика вызывали 2 216 раз

За первые 6 месяцев этого года скорую для калужан до годика вызывали 2 216 раз

Константин Пахоменко рассказал о том, сколько раз за первые 6 месяцев этого года вызывали скорую помощь для пациентов до годаКонстантин Пахоменко рассказал о том, сколько раз за первые 6 месяцев этого года вызывали скорую помощь для пациентов до года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх