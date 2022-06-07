Военное обозрение

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Итальянский репортёр: Есть сообщения о поражении РФ на Украине в прессе, но на полях сражений его пока ни разу не наблюдали

Итальянский репортёр: Есть сообщения о поражении РФ на Украине в прессе, но на полях сражений его пока ни разу не наблюдали

В эфире итальянского телеканала La7, специализирующегося на аналитике и публицистике, вышел репортаж журналиста Марко Травальо, который высказался по ходу специальной военной операции России на Украине.

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